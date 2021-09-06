На Южном Урале средняя площадь загородных домов за год снизилась на 7%

УрБК, Челябинск, 06.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в марте этого года составила 4,24 млн руб. Это на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
На рынке загородной недвижимости Южного Урала в марте текущего года фиксировалось 3,1 тыс. лотов. Объем предложения за год снизился на 4%.
В свою очередь, средняя площадь загородного дома, выставленного на продажу в регионе, в марте составила 113,5 кв. м. За год этот показатель снизился на 7%.
По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в этом году ожидается дальнейшее снижение средней площади дома в продаже при росте стоимости за «квадрат».
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