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Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%

Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила 4,96 млн руб. Это на 28% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

На рынке загородной недвижимости Среднего Урала в марте текущего года фиксировалось 4,4 тыс. лотов. Объем предложения за год снизился на 6%.

В свою очередь, средняя площадь загородного дома, выставленного на продажу в регионе, в марте составила 109,9 кв. м. За год этот показатель вырос на 6%.

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