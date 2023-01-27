Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила 4,96 млн руб. Это на 28% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
На рынке загородной недвижимости Среднего Урала в марте текущего года фиксировалось 4,4 тыс. лотов. Объем предложения за год снизился на 6%.
В свою очередь, средняя площадь загородного дома, выставленного на продажу в регионе, в марте составила 109,9 кв. м. За год этот показатель вырос на 6%.
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