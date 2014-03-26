Росприроднадзор обязал челябинский лакокрасочный завод «Фест Про» оплатить более 128 тыс. рублей за дополнительные выбросы

УрБК, Челябинск, 05.04.2023. Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора завершило проверку ООО «Челябинский лакокрасочный завод «Фест Про» и обнаружило нарушения эксплуатации загрязняющих веществ. В результате организация обязана будет выплатить более 128 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, предприятие не выполнило обязательные требования по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по накоплению отходов лакокрасочной продукции, а также по организации производственного экологического контроля. Кроме того, установлено, что ООО ЧЛЗ «Фест Про» не имело разрешительных документов, а расчет платы за выбросы производился без повышающего коэффициента.
Сотрудники контролирующего органа обязали предприятие устранить нарушения. На данный момент ведется подготовка к возбуждению дел об административном правонарушении в отношении юридического лица и его первых должностных лиц.
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