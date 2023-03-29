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Организаторы международного фестиваля «Стенограффия» приглашают горожан принять участие в создании стрит-арта

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Организаторы международного фестиваля «Стенограффия» пригласили жителей Екатеринбурга принять посильное участие в создании стрит-арта. Где именно появятся новые рисунки, должны решить горожане, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы отмечают, что предлагаемые к нанесению стрит-арта поверхности должны находиться в зоне видимости прохожих и не иметь статуса архитектурного памятника или объекта культурного наследия. Подходящие объекты необходимо сфотографировать с нескольких ракурсов и с указанием точного адреса отправить в Telegram-канал фестиваля @stenograffia_fest.

Предложенные варианты будут рассмотрены и согласованы с администрацией города. Также представители муниципалитета должны будут одобрить рисунки, предложенные к нанесению на будущие арт-объекты.

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