УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:21

Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключат к электричеству деревню Пантелеева на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению индивидуального жилого дома в отдаленной деревне Пантелеева Гаринского городского округа.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках договора техприсоединения энергетики произвели строительство участка линии электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода, выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции № 961, а также установили трехфазный измерительный комплекс.

Выполнение данных мероприятий направлено на обеспечение надежного электроснабжения индивидуального жилого дома в отдаленной деревне Пантелеева. Данный населенный пункт находится в труднодоступной местности, окруженной болотами, подчеркивают специалисты.

«Стоит отметить, что сообщение с деревней, в которой проживают менее 10 человек, сильно затруднено. Добраться до нее от районного центра — поселка Гари — можно лишь на катере или по «зимнику», расстояние составляет более 60 км. Автомобильное сообщение с населенным пунктом отсутствует», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.12.2022 Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключили станции сотовой связи на севере Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» от филиала Серовских ...

30.11.2022 Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключили к сетям два многоквартирных дома в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

13.12.2021 Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к вводу в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

22.11.2021 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроснабжением городской сквер в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

26.03.2021 Энергетики компании «Россети Урал» отремонтировали воздушную ЛЭП в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»
Архив новостей
Апрель 2023 (101)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18