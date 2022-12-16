Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключат к электричеству деревню Пантелеева на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению индивидуального жилого дома в отдаленной деревне Пантелеева Гаринского городского округа.
Как сообщает пресс-служба компании, в рамках договора техприсоединения энергетики произвели строительство участка линии электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода, выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции № 961, а также установили трехфазный измерительный комплекс.
Выполнение данных мероприятий направлено на обеспечение надежного электроснабжения индивидуального жилого дома в отдаленной деревне Пантелеева. Данный населенный пункт находится в труднодоступной местности, окруженной болотами, подчеркивают специалисты.
«Стоит отметить, что сообщение с деревней, в которой проживают менее 10 человек, сильно затруднено. Добраться до нее от районного центра — поселка Гари — можно лишь на катере или по «зимнику», расстояние составляет более 60 км. Автомобильное сообщение с населенным пунктом отсутствует», — говорится в сообщении.
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