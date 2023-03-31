Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,1 руб.

УрБК, Москва, 05.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 1,40 руб., до 79,35 руб., евро — на 2,10 руб., до 86,72 руб.