Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,1 руб.

УрБК, Москва, 05.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 1,40 руб., до 79,35 руб., евро — на 2,10 руб., до 86,72 руб.
УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...23.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 42 коп.
УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2023 года. Курс долл. ...28.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 28.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2023 года. Курс долл. ...01.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. ...