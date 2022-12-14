На сайте 300-летия Екатеринбурга появляются новые разделы об истории города

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. На сайте 300-летия Екатеринбурга появились новые публикации, информация из которых будет интересна горожанам и гостям уральской столицы. Обновления произошли в разделах «Спецпроекты» и «История», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, в разделе «Спецпроекты» жители города смогут проверить свое знание истории Екатеринбурга с помощью теста, разработанного специально в честь юбилея.



В разделе «История» пополнился новыми публикациями проект «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир». Над ним работают сотрудники Музея истории Екатеринбурга, собирая уникальные факты о городе, среди которых истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его существования и повлиявших на развитие региона, страны и мира.



Отметим, что в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга важная роль будет отведена культурно-просветительским проектам, рассказывающим об истории становления города и его выдающихся жителях.