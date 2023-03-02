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Вчера, 14:41

В Свердловской области каждый год увеличивается количество подтвержденных российских производителей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области от года к году происходит значительный рост на 40-50% числа сертификации, официально подтверждающей статус, что продукция произведена в РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник управления экспертизы и сертификации Уральской торгово-промышленной палаты Александр Зырянов.

Так, за 2020 год данную процедуру прошли порядка 200 организаций, отметил эксперт.

Кроме того, он сообщил, что наиболее активно получают сертификаты отрасли машиностроения, энергетического строения и тяжелой промышленности.

Также он подчеркнул, что система торгово-промышленных палат проводит консультации, чтобы помочь представителям бизнеса правильно оформить пакет документов.

«На самом деле оформление процедуры очень полезно и результативно для бизнеса», — резюмировал А. Зырянов.

Добавим, что ранее Уральская ТПП стала соорганизатором IV форума «Большой открытый диалог». Его участники обсудили эффективность внедрения в Свердловской области Регионального инвестиционного стандарта.

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