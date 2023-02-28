УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:05

В Екатеринбурге IV форум «Большой открытый диалог» собрал более 650 участников

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Екатеринбурге прошел IV форум «Большой открытый диалог». В мероприятии приняли участие более 650 представителей региональных и федеральных органов власти, бизнесменов и российских экспертов, сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП).

Напомним, что дискуссионная площадка, инициированная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2020 году, стала платформой для выработки совместных решений в интересах бизнеса в новых экономических условиях. Соорганизатором форума выступила Уральская ТПП.

Участники форума обсудили эффективность внедрения в Свердловской области Регионального инвестиционного стандарта. По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, новый инструмент способствует развитию малого бизнеса.

«В 2022 году Свердловская область в качестве пилота внедрила Региональный инвестиционный стандарт, главная цель которого выстраивание комфортных условий для реализации новых инвестиционных проектов и увеличение потока инвестиций в экономику региона. В настоящий момент все элементы регионального инвестиционного стандарта внедрены и реализуются. Отмечу, показателем достижения главной цели инвестиционного развития Свердловской области является увеличение инвестиций в основной капитал на 70% в 2030 году по сравнению с 2020 годом», — сказал Дмитрий Ионин.

Представители свердловских бизнес-объединений, в свою очередь, отметили, что контролируют внедрение инвестиционного стандарта в регионе.

«Закладывая сегодня привлекательность для инвесторов, мы создаем отрыв нашего региона от субъектов, которые может быть не так серьезно подходят к этому вопросу. Такими инструментами как Регинвестстандарт можно многократно умножить наш базовый потенциал. Сегодняшняя работа помогает увидеть, что мы можем сделать, чтобы оставаться одним из самых ярких регионов страны», — отметил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

Деловые объединения России планируют в 2023 году приступить к формированию механизма, который позволит решать кризисные ситуации, возникающие при реализации регионального инвестиционного стандарта.

По завершении форума предпринимателям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы представителям федеральных и региональных органов власти.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.02.2023 Свердловские власти обсудили с предпринимательским сообществом привлечение инвестиций в экономику региона

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Участники инвестиционного комитета Свердловской области во главе с заместителем ...

15.02.2023 В Свердловской области 28 февраля в четвертый раз состоится форум «Большой открытый диалог»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Форум «Большой открытый диалог» в четвертый раз пройдет в Свердловской области 28 ...

24.08.2022 Свердловские власти утвердили «Региональный инвестиционный стандарт»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении на ...

28.04.2022 Власти и представители бизнеса Среднего Урала подписали соглашение о внедрении нового регионального инвестиционного стандарта

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Сегодня в Екатеринбурге представители власти и четырех бизнес-объединений Свердловской ...

17.03.2022 Убирая барьеры

В Екатеринбурге власти и бизнес дали оценку внедрению регионального инвестиционного стандарта ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Март 2023 (67)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18