В Екатеринбурге IV форум «Большой открытый диалог» собрал более 650 участников

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Екатеринбурге прошел IV форум «Большой открытый диалог». В мероприятии приняли участие более 650 представителей региональных и федеральных органов власти, бизнесменов и российских экспертов, сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП).



Напомним, что дискуссионная площадка, инициированная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2020 году, стала платформой для выработки совместных решений в интересах бизнеса в новых экономических условиях. Соорганизатором форума выступила Уральская ТПП.



Участники форума обсудили эффективность внедрения в Свердловской области Регионального инвестиционного стандарта. По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, новый инструмент способствует развитию малого бизнеса.



«В 2022 году Свердловская область в качестве пилота внедрила Региональный инвестиционный стандарт, главная цель которого выстраивание комфортных условий для реализации новых инвестиционных проектов и увеличение потока инвестиций в экономику региона. В настоящий момент все элементы регионального инвестиционного стандарта внедрены и реализуются. Отмечу, показателем достижения главной цели инвестиционного развития Свердловской области является увеличение инвестиций в основной капитал на 70% в 2030 году по сравнению с 2020 годом», — сказал Дмитрий Ионин.



Представители свердловских бизнес-объединений, в свою очередь, отметили, что контролируют внедрение инвестиционного стандарта в регионе.



«Закладывая сегодня привлекательность для инвесторов, мы создаем отрыв нашего региона от субъектов, которые может быть не так серьезно подходят к этому вопросу. Такими инструментами как Регинвестстандарт можно многократно умножить наш базовый потенциал. Сегодняшняя работа помогает увидеть, что мы можем сделать, чтобы оставаться одним из самых ярких регионов страны», — отметил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.



Деловые объединения России планируют в 2023 году приступить к формированию механизма, который позволит решать кризисные ситуации, возникающие при реализации регионального инвестиционного стандарта.



По завершении форума предпринимателям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы представителям федеральных и региональных органов власти.