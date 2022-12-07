В Свердловской области 28 февраля в четвертый раз состоится форум «Большой открытый диалог»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Форум «Большой открытый диалог» в четвертый раз пройдет в Свердловской области 28 февраля. Дискуссионная площадка создана по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2020 году для выстраивания эффективной коммуникации между органами власти и бизнес-сообществом, выработки совместных решений в новых экономических условиях, сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП).
Исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова рассказала, что темой форума станут меры поддержки и внедрение в регионе инвестиционного стандарта.
«Традиционно к дискуссии приглашаем предпринимателей, региональных и федеральных экспертов. Большой блок будет посвящен мерам поддержки и внедрению в Свердловской области регионального инвестиционного стандарта. Проведем расширенное заседание инвестиционного комитета, который возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Рассмотрим конкретные инвестиционные проекты. Также будет работать общественная приемная органов власти — этот формат предполагает экспресс-консультации предпринимателей с руководителями министерств и федеральных структур, и как показывает практика, в ходе такого общения удается снять до 90% вопросов», — сказала Елена Хлыбова.
Форум состоится в традиционном формате на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр». В рамках форума участники обсудят возможность расширения перечня организаций, имеющих право на предоставление инвестиционного налогового вычета, создание условий для усиления импортонезависимости, перспективы развития преференциальных территорий, повышение доступности кредитных ресурсов, новые подходы к привлечению работников.
Для участия в форуме необходима регистрация.
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