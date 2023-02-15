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Свердловские власти обсудили с предпринимательским сообществом привлечение инвестиций в экономику региона

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Участники инвестиционного комитета Свердловской области во главе с заместителем губернатора Дмитрием Иониным обсудили снижение административных барьеров на примере актуальных инвестиционных проектов. Мероприятие прошло в рамках IV форума Большой открытый диалог, сообщает департамент информационной политики региона.

«В 2022 году Свердловская область в качестве пилота внедрила Региональный инвестиционный стандарт, главная цель которого выстраивание комфортных условий для реализации новых инвестиционных проектов и увеличение потока инвестиций в экономику региона. В настоящий момент все элементы регионального инвестиционного стандарта внедрены и реализуются», — отметил Д. Ионин.

Он уточнил, что Средний Урал намерен достичь роста инвестиций в основной капитал на 70% в 2030 году по сравнению с 2020 годом. Также в рамках форума обсуждались вопросы решения задач по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство», «Здравоохранение», «Образование», «Производитель труда», «Международная кооперация и экспорт».

Инвесторы обратили внимание, что региональные власти заинтересованы в реализации проектов в Свердловской области. Например, заместитель генерального директора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов напомнил о строительстве в Екатеринбурге школы № 41, где применены механизмы государственно-частного партнерства. Гендиректор Туринской горнорудной компании Олег Зубков рассказал о соглашении о защите и поощрении капиталовложений, способствовавшем стабилизации платежей за добычу драгоценных металлов.

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