За год количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу марта этого года выросло до 44,8 тыс. (+41% к марту 2022 года). Об этом в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



Михаил Хорьков отмечает, что в этот показатель входят как строящиеся, так и введенные в эксплуатацию, но не проданные застройщиком квартиры.



«Готовых новостроек пока не очень много — около 3,8 тысяч квартир или 8,5% от общего предложения первичного рынка. За последний год выбор в группе сданных новостроек вырос на 77%. Пока этот навес не сильно давит на продавцов, и они продолжают выводить на рынок новые проекты», — написал он.