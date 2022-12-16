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Вчера, 12:42

Свердловская область достигла рекордных показателей по числу безналичных операций по банковским картам

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. За 2022 год жители Свердловской области совершили в интернете 595 млн операций на 2 трлн руб. Это самые высокие показатели как по количеству, так и по сумме за последние 10 лет, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Помимо этого, увеличились в целом объем и количество безналичных операций. Так, за 2022 год свердловчане провели по банковским картам более 2,2 млрд транзакций на сумму 4,2 трлн руб. Это на 9% больше, чем в прошедшем году, по количеству и на 15% — по сумме.

При этом доля безналичных операций в регионе составила 97%.

За 2022 год число банковских карт жителей Свердловской области выросло на 2,2 млн штук, до 12,4 млн. В среднем на одного жителя приходится по три карты.

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