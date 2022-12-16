Свердловская область достигла рекордных показателей по числу безналичных операций по банковским картам

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Жители Свердловской области по итогам января-сентября 2022 года совершили 1,6 млрд ...

Число безналичных операций на Среднем Урале за год выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 ...

Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций

В Свердловской области за последний год заметно сократилась доля безналичных операций по кредитным картам. Об этом ...

В Свердловской области сократилась доля безналичных операций по кредитным картам

По итогам 2015 года доля безналичных операций по картам выросла более чем в два раза

УрБК, Москва, 14.04.2016. По итогам 2015 года доля безналичных операций по картам в числе общих транзакций по ...