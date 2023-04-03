Свердловчане в первой половине 2023 года провели операции по банковским картам на сумму 2,2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. За 2022 год жители Свердловской области совершили в интернете 595 млн операций на 2 ...

За I полугодие 2022 года жители Уральского федерального округа (УрФО) совершили 88 млн операций по снятию наличных с ...

В УрФО обновлен исторический минимум по снятию наличных с карт

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. В I полугодии 2020 года жители Свердловской области на 19% реже снимали деньги с ...

В I полугодии в Свердловской области на 14% возросло число безналичных операций по оплате товаров и услуг

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области количество выпущенных банковских карт в I квартале этого года ...

В Свердловской области доля безналичных платежей по банковским картам выросла в I квартале на 3%

В России в 2018 году доля операций по оплате товаров и услуг в общем числе транзакций по картам составила 76%

УрБК, Москва, 18.03.2019. В России в 2018 году доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве транзакций по ...