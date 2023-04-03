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Свердловчане в первой половине 2023 года провели операции по банковским картам на сумму 2,2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В I полугодии 2023 года жители Свердловской области провели 1,2 млрд операций по банковским картам на сумму 2,2 трлн руб. Такие данные приводит пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В сравнении с I полугодием 2022 года количество и объем карточных операций увеличились на 12%. Доля безналичных операций в общем объеме карточных транзакций по итогам I полугодия 2023 года составила 98% по количеству и 79% по сумме. Каждая четвертая операция по карте — оплата покупок и интернета. Сумма таких операций в указанном периоде составила 1 трлн руб., что на 15% больше уровня прошлого года.

Также регулятор зафиксировал рост числа банкоматов и терминалов для безналичных платежей. Так, по данным на 1 июля 2023 года, оно составило 131 тыс. За год их стало больше на 3%.
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