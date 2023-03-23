На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 3-5 апреля ожидается температура воздуха от +13 до +18 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -3 градусов.



Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры до +8 градусов днем. Также в этот период прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом.