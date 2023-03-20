На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 23-25 марта ожидается температура воздуха от +2 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -6 градусов.



Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в предстоящие выходные дни вероятны дожди, особенно в южной половине Свердловской области.