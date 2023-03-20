УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:45

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 23-25 марта ожидается температура воздуха от +2 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -6 градусов.

Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в предстоящие выходные дни вероятны дожди, особенно в южной половине Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Об этом сообщается на ...

06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

28.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...

23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (532)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18