На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 23-25 марта ожидается температура воздуха от +2 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -6 градусов.
Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в предстоящие выходные дни вероятны дожди, особенно в южной половине Свердловской области.
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