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Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении «Ростелекома» из-за рекламных звонков без согласия абонента

УрБК, Челябинск, 03.04.2023. В Челябинске местному жителю позвонили сотрудники ПАО «Ростелеком» с предложением воспользоваться услугами интернета и телевидения со скидкой. В результате челябинское УФАС возбудило дело по части 1 статьи 18 закона о рекламе в отношении компании, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что акционное предложение поступило от индивидуального предпринимателя, заключившего договор с ПАО «Ростелеком». Отмечается, что заявитель не является абонентом оператора и не давал согласия на получение рекламных звонков. Кроме того, предприниматель не предоставил подтверждение получения необходимого согласия.

Заседание комиссии контролирующего органа назначено на 24 апреля 2023 года.

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