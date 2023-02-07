Туристический поток по России в 2022 году увеличился на 17%

УрБК, Москва, 31.03.2023. Туристический поток по России в 2022 году увеличился на 17%, до 68 млн поездок. Подобная статистика является следствием укрепления туротрасли, сообщил «Прайму» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский со ссылкой на данные Росстата.



По словам президента РСТ, такие показатели превысили прогнозы регулятора. Кроме того, можно также говорить и о стабилизации внутреннего туризма.



«Мы рассчитывали на 62 млн поездок, но цифры оказались такие. В 2019 году мы имели объем около 60 млн. Сейчас мы говорим, что с точки зрения внутреннего туризма, как минимум, отрасль не только восстановилась, но и укрепилась», — отметил И. Уманский.



Также на 21% вырос выездной турпоток в 2022 году относительно предыдущего года, подчеркивает президент РСТ, опираясь на информацию федеральной службы статистики. Так, за прошлый год россияне совершили 23 млн путешествий. Это почти половина в сравнении с показателями поездок за 2019 год. Однако если в 2019 году граждане предпочитали ехать на отдых в Турцию и Европу, то в 2022 году выбирали Казахстан, Грузию и Армению, а также ОАЭ. Чаще всего соотечественники отправлялись в Абхазию и Турцию.



По словам Ильи Уманского, значительное снижение показал въездной турпоток в Россию



«Российский туррынок в 2022 году принял 8 млн иностранных граждан, что в три раза меньше, чем в 2019 году, тогда к нам приехало 24 млн человек», — рассказал глава РСТ.



Он отметил, что в 2019 году в Россию въезжало столько же граждан Европы, Азии и США, сколько туристов из соседних стран. В 2022 году преимущественно поездки в Россию совершают путешественники из стран СНГ.



Добавим, что ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщала, что количество визитов иностранных туристов в Россию за год сократилось на 96%. В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев.