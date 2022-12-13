Пожар возле отеля Radius в Екатеринбурге потушен

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Пожарные потушили возгорание на стоянке возле отеля Radius (Малышева, 42а) в центре Екатеринбурга. Сейчас идет проливка.







Уточним, что пожар произошел во дворе учреждения в районе полудня. Загорелся мусор, оттуда распространялся густой черный дым и слышались хлопки. Огонь удалось потушить до того, как он мог бы перекинуться на стоящие рядом автомобили.



