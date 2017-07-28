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В центре Екатеринбурга загорелся мусор на стоянке возле отеля Radius

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В центре Екатеринбурга во дворе отеля Radius (ул. Малышева 42а) произошел пожар. Загорелся мусор на стоянке, огонь может перекинуться на стоящие рядом автомобили.

В центре Екатеринбурга загорелся мусор на стоянке возле отеля Radius

Со стороны возгорания слышатся хлопки. На месте происшествия работают пожарные.

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