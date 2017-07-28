В центре Екатеринбурга загорелся мусор на стоянке возле отеля Radius

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В центре Екатеринбурга во дворе отеля Radius (ул. Малышева 42а) произошел пожар. Загорелся мусор на стоянке, огонь может перекинуться на стоящие рядом автомобили. Со стороны возгорания слышатся хлопки. На месте происшествия работают пожарные.

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