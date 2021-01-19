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Роспотребнадзор за 2022 год наложил более 3 тыс. штрафов на предприятия Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Управление Роспотребнадзора Свердловской области за 2022 год взыскало 3 тыс. 593 штрафные санкции с местных предприятий в размере 59,9 млн руб. в связи с нарушениями законодательства РФ. Также было выдано 4 тыс. 867 предостережений, 2 тыс. 227 предупреждений и приостановлена деятельность 21 объекта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошлый год осуществлено 7,5 тыс. проверок.

«Большинство нарушений выявлено в сфере потребительского законодательства. Это нарушения права потребителя на получение информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах), не своевременное представление потребителю необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, наличия в договорах условий, ущемляющих права потребителей, а также нарушение требований к маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», — говорится в сообщении.

Также одними из самых частых выявляемых нарушений специалисты ведомства называют несоблюдение требований к установлению санитарно-защитной зоны.

Отмечается, что приняты меры по всем фактам выявленных нарушений.

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