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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Ее финансирование составит более 8 млрд руб. Реализация программы поможет повысить качество коммунальных услуг для 62 тыс. жителей региона. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона.

«В программу включены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах. За два года планируется провести работы на сетях протяженностью свыше 500 километров», — цитирует его департамент информационной политики Среднего Урала.

Программа сформирована с учетом целевых показателей национальных проектов, документов территориального планирования и генпланов. В нее входят 115 мероприятий.

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