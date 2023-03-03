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Миграционный прирост населения Свердловской области в январе составил 213 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. На территорию Свердловской области в январе 2023 года въехали 5 тыс. 683 человека, выбыли из региона 5 тыс. 470 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе составил 213 человек. Для сравнения: в январе 2022 года фиксировалась убыль в 462 человека.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 1 тыс. 071 человек (в январе предыдущего года — 1 тыс. 345), в том числе со странами СНГ — 997 человек, с другими зарубежными государствами — 74 человека.

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