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Днем 29 марта на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 503 рабочих и 192 спецмашины

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на уборке улиц города задействовали 557 сотрудников дорожных служб и 296 единиц техники. На полигоны было вывезено более 297 т грязи и 62 т мусора.

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