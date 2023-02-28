Для уборки улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем задействуют 454 рабочих и 203 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 454 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 1 тыс. т снега, а также около 64 т мусора и грязи.



Также для влажной уборки города было использовано 74 кубометра воды. В работах участвовали 468 рабочих и 169 единиц спецтехники.