УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 383 рабочих и 139 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга вышли 383 рабочих и 139 единиц спецтехники. Коммунальщики продолжают очищать город после зимы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в ночь на 17 апреля в уборке города было задействовано 55 рабочих и 114 единиц спецтехники. На полигоны было вывезено 285 т грязи и 57 т мусора, израсходовано 1 тыс. 872 кубометра воды для мойки улиц и дорог. Для восстановительных работ дорожники использовали более 60 т асфальтовой срезки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.11.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...

17.03.2023 Для уборки улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем задействуют 454 рабочих и 203 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 454 сотрудника коммунальных ...

30.05.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 417 рабочих и 146 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Специалисты служб благоустройства продолжают убирать город в круглосуточном режиме. ...

19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...

25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (433)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18