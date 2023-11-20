Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 383 рабочих и 139 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...17.03.2023 Для уборки улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем задействуют 454 рабочих и 203 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 454 сотрудника коммунальных ...30.05.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 417 рабочих и 146 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Специалисты служб благоустройства продолжают убирать город в круглосуточном режиме. ...19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...