Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 383 рабочих и 139 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга вышли 383 рабочих и 139 единиц спецтехники. Коммунальщики продолжают очищать город после зимы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, в ночь на 17 апреля в уборке города было задействовано 55 рабочих и 114 единиц спецтехники. На полигоны было вывезено 285 т грязи и 57 т мусора, израсходовано 1 тыс. 872 кубометра воды для мойки улиц и дорог. Для восстановительных работ дорожники использовали более 60 т асфальтовой срезки.