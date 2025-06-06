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06.06.2025

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу систематизировать работу по уборке города

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу систематизировать работу по уборке города на рабочем совещании с руководителями районов. Он также отметил, что важно выстроить работу не только после, но и во время проведения праздничных мероприятий, сообщает департамент информполитики города.

Градоначальник заявил, что в летний период в уральской столице проводится множество массовых мероприятий, и для их достойного приема город должен выглядеть согласно статусу. Для этого, по его словам, следует определять приоритеты, оптимизировать систему установки и вывоза мусорных контейнеров, график уборки пешеходных маршрутов, а в жару в обязательном порядке проводить увлажнение мест массовых скоплений людей.

«Должна быть системная работа. Город после праздничных мероприятий мы научились убирать, но, когда они проводятся, надо корректировать работу дежурных бригад», — подчеркнул А. Орлов.

В свою очередь, главы районов отчитались о завершении первой фазы кошения газонов, высадки цветников и других работ по благоустройству. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко по результатам доклада заметил, что для кошения травы необходимо применять механизированные триммеры и сразу проводить подборку скошенного. Также он обратил внимание на недостаток урн, в том числе объемных.

Отметим, что за прошедшие сутки в Екатеринбурге было убрано и вывезено более 194 т грязи и мусора с помощью 262 ед. спецтехники и 621 рабочего. Для мойки территории использовано 2 тыс. 094 кубометра воды. Сегодня в уборке городских улиц участвуют 137 ед. спецтехники и 461 рабочий.
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