Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу систематизировать работу по уборке города

Материалы по теме

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал усилить контроль качества уборки улиц

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил недовольство качеством уборки улиц и ...

На уборку улиц и дорог в Екатеринбурге сегодня днем выйдут 519 рабочих и 188 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 519 сотрудников коммунальных служб, ...

На уборку улиц Екатеринбурга направили 401 рабочего и 123 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на совещании со службами ...

Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 387 рабочих и 125 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. Коммунальщики в круглосуточном режиме промывают дороги и тротуары Екатеринбурга, а ...

На уборку улиц Екатеринбурга 15 апреля выйдут 425 сотрудников коммунальных служб и 147 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 425 дорожных рабочих и ...