В Свердловской области почти на четверть выросло число преступлений в сфере незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области за 2022 год зарегистрировано 927 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков во время выступления в региональном Законодательном собрании.
По его словам, по линиям миграционного контроля было пресечено более 18 тыс. административных правонарушений. С территории области за пределы страны было выслано 380 человек, что на 2% больше, чем в 2021 году. Также 2 тыс. 839 иностранцам запретили въезд в Россию.
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