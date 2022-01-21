В Свердловской области почти на четверть выросло число преступлений в сфере незаконной миграции

За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано 11 тыс. 794 преступления в сфере высоких технологий. Это почти ...

За 2022 год IT-злоумышленники похитили у жителей Свердловской области 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано 11 тыс. 794 преступления в сфере ...

За 2022 год IT-злоумышленники похитили у жителей Свердловской области 1,6 млрд рублей

На Среднем Урале в 2021 году привлекли к ответственности 8,4 тыс. человек за нарушения миграционного контроля

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. В 2021 году сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской ...