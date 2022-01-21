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Вчера, 16:23

В Свердловской области почти на четверть выросло число преступлений в сфере незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области за 2022 год зарегистрировано 927 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков во время выступления в региональном Законодательном собрании.

По его словам, по линиям миграционного контроля было пресечено более 18 тыс. административных правонарушений. С территории области за пределы страны было выслано 380 человек, что на 2% больше, чем в 2021 году. Также 2 тыс. 839 иностранцам запретили въезд в Россию.

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