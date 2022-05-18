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Вчера, 12:19

У организаторов незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

УрБК, Москва, 24.06.2024. Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы, предложивших внести в УК РФ поправку, согласно которой у организаторов незаконной миграции будут конфисковывать деньги, ценности и иное имущество, полученные преступным путем.

В настоящее время организация незаконной миграции регламентируется статьей 322.1 УК РФ и наказывается лишением свободы до пяти лет (часть 1) или до семи лет со штрафом в размере 500 тыс. руб. (часть 2).

В пояснительной записке указывается, что в I квартале 2024 года в России было совершено 580 таких преступлений, из них по части первой — 261, по части второй — 319. В 2023 году — 1,9 тыс. преступлений в целом, 1,1 тыс. и 827 — по части первой и второй соответственно.

«Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ, а также то, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции», — цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к законопроекту.
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