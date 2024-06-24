Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции внесен в Госдуму

УрБК, Москва, 24.06.2024. Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы, предложивших внести в УК РФ ...18.05.2022 В Екатеринбурге осудили двух граждан за организацию незаконной миграции в РФ 179 человек
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Екатеринбурге суд признал виновными двух граждан РФ, которые организовали незаконный ...28.03.2022 В Свердловской области пресекли канал незаконной миграции
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. В Режевском районе Свердловской области пресекли канал незаконной миграции, сообщает ...10.11.2021 Челябинские пограничники задержали организатора незаконной миграции иностранцев на территорию России
УрБК, Челябинск, 10.11.2021. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами ...01.11.2017 В Артемовском задержали двух мужчин за организацию незаконной миграции
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Артемовском задержали двух граждан одной из бывших союзных республик, которые ...