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Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции внесен в Госдуму

УрБК, Москва, 05.07.2024. Законопроект № 664465-8, предусматривающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, внесен в Госдуму. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности федерального парламента.

Ранее УрБК писал, что инициативу о внесении в статью 104.1 УК РФ поправки, согласно которой у организаторов незаконной миграции будут конфисковывать деньги, ценности и иное имущество, полученные преступным путем (если целью преступления являлось получение финансовой выгоды), поддержало правительство РФ. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы Петр Толстой.

В настоящее время организация незаконной миграции регламентируется статьей 322.1 УК РФ и наказывается лишением свободы до пяти лет (часть 1) или до семи лет со штрафом в размере 500 тыс. руб. (часть 2).

В пояснительной записке указывается, что в I квартале 2024 года в России было совершено 580 таких преступлений, из них по части первой — 261, по части второй — 319.
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