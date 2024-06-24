Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции внесен в Госдуму

У организаторов незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

В Екатеринбурге осудили двух граждан за организацию незаконной миграции в РФ 179 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Екатеринбурге суд признал виновными двух граждан РФ, которые организовали незаконный ...