В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдут познавательные мероприятия в рамках выставки «Толстой, Мороз и другие...»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 июля пройдет медиация по ...30.05.2025 В музее наивного искусства 1 июня в рамках фестиваля «ИНОЕ/НАИВНОЕ» пройдут художественные мастер-классы для детей
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 1 июня в честь Дня защиты детей в ...12.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...01.10.2024 В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...19.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...