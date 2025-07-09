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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдут познавательные мероприятия в рамках выставки «Толстой, Мороз и другие...»

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июля пройдут два мероприятия, посвященные закрытию выставки «Толстой, Мороз и другие...» фестиваля «Иное/Наивное». Музейное занятие для детей начнется в полдень, а авторская экскурсия по выставке в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдут познавательные мероприятия в рамках выставки «Толстой, Мороз и другие...»

На занятии сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова предложит маленьким посетителям музея искусства отправиться в мир наивного искусства, посмотреть картины наивных художников, потрогать настоящую палитру художника и обнять лошадку.

В завершение занятия будет проведен мастер-класс, где каждый ребенок создаст свой собственный наивный шедевр, раскроет фантазию и подарит миру частичку своего творческого сердца. Продолжительность занятия: 1 час.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдут познавательные мероприятия в рамках выставки «Толстой, Мороз и другие...»

Вечером на этой же площадке куратор фестиваля «ИНОЕ/НАИВНОЕ» и научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова пригласит поклонников наива на заключительную авторскую экскурсию по выставке «Толстой, Мороз и другие…».

«Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по миру наивного искусства, представленного в масштабной экспозиции из 100 произведений из легендарной коллекции «Музей народной живописи», собранной московским художником и коллекционером Владимиром Морозом», — сообщается в анонсе мероприятия.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдут познавательные мероприятия в рамках выставки «Толстой, Мороз и другие...»

Во время экскурсии гости музея смогут не только увидеть уникальные произведения классиков наивного искусства, но и узнать, как формировалась эта коллекция, почему именно Толстой стал ее духовным вдохновителем, и как наивное искусство, свободное от академических рамок, продолжает удивлять и вдохновлять. В экспозиции также представлены издания Владимира Мороза, посвященные наследию Толстого и его идеям, связанным с феноменом народной живописи.

Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ
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