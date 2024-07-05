МВД России предлагает расширить депортацию мигрантов еще на 20 статей КоАП

УрБК, Москва, 05.07.2024. Законопроект № 664465-8, предусматривающий конфискацию имущества за организацию незаконной ...24.10.2019 С 2021 года российские АЗС могут начать штрафовать за недолив топлива
УрБК, Москва, 24.10.2019. В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет включена возможность ...22.11.2016 Чиновников в наблюдательных советах госкорпораций начнут штрафовать за прогулы
УрБК, Москва, 22.11.2016. В России могут ввести денежные штрафы по прогрессивной шкале для представителей государства в ...17.07.2015 Глава свердловского УФМС пожаловался на трудности с выдворением мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. УФМС России по Свердловской области с апреля по конец мая 2015 года не могло разгрузить ...23.08.2010 В Китае отменят смертную казнь за экономические преступления
В Китае представлен законопроект, сокращающий количество статей в уголовном кодексе, которые предусматривают высшую ...