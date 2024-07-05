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Вчера, 16:25

МВД России предлагает расширить депортацию мигрантов еще на 20 статей КоАП

УрБК, Москва, 09.07.2024. Министерство внутренних дер России разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которым административное выдворение иностранцев в качестве меры ответственности будет добавлено еще в 20 статей КоАП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время выдворение применяется в 22 статьях КоАП, которые касаются защиты госграницы, оборота наркотиков, посягательства на здоровье и нравственность, свободы совести и другого.

«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — говорится в релизе пресс-службы МВД России.

Ранее УрБК писал, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции.
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