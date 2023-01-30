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За 2022 год IT-злоумышленники похитили у жителей Свердловской области 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано 11 тыс. 794 преступления в сфере высоких технологий. Это почти четверть от всех преступлений. Среди них 4 тыс. 846 случаев — это мошенничества, а 2 тыс. 137 связано с кражей денег. Каждый пятый потерпевший в таких делах — пенсионер. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков во время выступления в региональном Законодательном собрании.

За год свердловчане перевели IT-злоумышленникам 1,6 млрд руб. Причем, по словам докладчика, впоследствии почти все потерпевшие говорили, что до этого были проинформированы о мошеннических схемах.

Раскрыть удалось 4 тыс. 057 дел. По ним к ответственности было привлечено 3 тыс. 409 человек.

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