За 2022 год IT-злоумышленники похитили у жителей Свердловской области 1,6 млрд рублей

За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано 11 тыс. 794 преступления в сфере высоких технологий. Это почти четверть от всех преступлений. Среди них 4 тыс. 846 случаев — это мошенничества, а 2 тыс. 137 связано с кражей денег. Каждый пятый потерпевший в таких делах — пенсионер. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков во время выступления в региональном Законодательном собрании.
За год свердловчане перевели IT-злоумышленникам 1,6 млрд руб. Причем, по словам докладчика, впоследствии почти все потерпевшие говорили, что до этого были проинформированы о мошеннических схемах.
Раскрыть удалось 4 тыс. 057 дел. По ним к ответственности было привлечено 3 тыс. 409 человек.
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