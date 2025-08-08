Екатеринбуржцы отдали мошенникам 1 млрд рублей

Материалы по теме

Екатеринбуржцы за полгода потеряли из-за телефонных мошенников почти 1 млрд рублей

В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий

Число совершенных с применением IT-технологий преступлений на Среднем Урале за год выросло на 85%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. За шесть месяцев 2020 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 29 ...