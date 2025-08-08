Екатеринбуржцы отдали мошенникам 1 млрд рублей

В Екатеринбурге за шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 1 тыс. 085 преступлений с использованием информационных или коммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 28%. В сумме за полгода у горожан похитили почти 1 млрд руб. Об этом рассказал на коллегии в администрации города и.о. начальника полиции Екатеринбурга полковник Владимир Зотов.
«По тяжким составам, где ущерб более 250 тыс. руб., в этом году рост составил 27%. Увеличение фактически постоянно идет. Размер ущерба от мошеннических действий нашим гражданам — 939 млн руб., то есть почти миллиард», — заявил В. Зотов.
По его словам, такие преступления делятся на два типа: контактные и бесконтактные. Первые начинаются со звонка, SMS или сообщения в социальных сетях. В разговоре доверчивых горожан убеждают передать накопления курьеру. На роль этого посредника преступники нередко вербуют несовершеннолетних.
Вариантами бесконтактного мошенничества являются фишинг и обман с помощью телефонного звонка. Преступники либо получают доступ к аккаунтам жертвы и шантажом склоняют ее к сотрудничеству, либо заставляют перевести средства на «безопасный» счет.
«Раскрытие таких преступлений осложнено тем, что они совершаются дистанционно (нередко из других регионов или даже стран) с использованием мессенджеров и соблюдением мер конспирации. Потому самым эффективным методом борьбы остается профилактика — разъяснительные беседы с подростками, пенсионерами, трудовыми и учебными коллективами», — объяснил В. Зотов.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии уральской столицы рассказал, что для борьбы с киберугрозами нужно использоваться комплексный подход.
«Киберпреступность становится все более изощренной и опасной. Злоумышленники постоянно изобретают новые способы обмана, используя доверие и неосведомленность граждан. Борьба с киберугрозами требует комплексного подхода, включающего совершенствование законодательства и применение новых технологий защиты. Огромную роль играет просветительская работа с жителями. Лишь объединив усилия, мы сможем создать безопасную цифровую среду и защитить наших граждан от преступников», — подчеркнул А. Орлов.
Ранее прокуратура Свердловской области сообщила
, что в регионе в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 8 тыс. 007 преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 1%.
В отчетном периоде зарегистрировано 924 преступления с использованием пластиковых карт (-35% по сравнению с первым полугодием 2024 года), посредством интернета совершено 7 тыс. 285 преступлений (рост на 5,2%), использование мобильных устройств отмечено в 4 тыс. 288 эпизодах (сокращение на 5,1%).
С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 12,6% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 14,1% мошенничеств и 3,3% краж, отмечали представители прокуратуры.