Екатеринбуржцы за полгода потеряли из-за телефонных мошенников почти 1 млрд рублей

В Екатеринбурге за шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 1 тыс. 085 преступлений с использованием информационных или коммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 28%. В сумме за полгода горожан похитили почти 1 млрд руб. Об этом рассказал на коллегии в администрации города и.о. начальника полиции Екатеринбурга полковник Владимир Зотов.



«По тяжким составам, где ущерб более 250 тыс. руб., в этом году рост составил 27%. Увеличение фактически постоянно идет. Размер ущерба от мошеннических действий нашим гражданам — 939 млн руб., то есть почти миллиард», — заявил В. Зотов.



Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что в регионе в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 8 тыс. 007 преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 1%.



В отчетном периоде зарегистрировано 924 преступления с использованием пластиковых карт (-35% по сравнению с первым полугодием 2024 года), посредством интернета совершено 7 тыс. 285 преступлений (рост на 5,2%), использование мобильных устройств отмечено в 4 тыс. 288 эпизодах (сокращение на 5,1%).