Екатеринбуржцы за полгода потеряли из-за телефонных мошенников почти 1 млрд рублей

Материалы по теме

В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Свердловской области в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 8 тыс. 007 ...

В Свердловской области зарегистрировано 2,6 тыс. преступлений с использованием банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. В Свердловской области за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано 40 тыс. 981 ...

Число совершенных с применением IT-технологий преступлений на Среднем Урале за год выросло на 85%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. За шесть месяцев 2020 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 29 ...