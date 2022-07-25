За шесть месяцев 2023 года в Свердловской области совершено более 7 тыс. киберпреступлений

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В I полугодии 2023 года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на Среднем Урале 7 тыс. 085 преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 26,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, 1 тыс. 390 эпизодов совершили с использованием банковских карт, 5 тыс. 692 — в интернете. Кроме этого, 3 тыс. 924 преступления реализовали посредством мобильной связи.



Также в полиции подсчитали, что с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершили 30,1% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 43,8% — мошенничеств, 15% — краж.



Кроме того, из числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 15,9% совершены в отношении пенсионеров по старости, 1,5% — в отношении несовершеннолетних.



Всего за шесть месяцев текущего года в Свердловской области зарегистрировано 25 тыс. 105 преступлений, что на 4,6% меньше чем за аналогичный период 2022 года.