Сегодня, 15:11

В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий

В Свердловской области в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 8 тыс. 007 преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 1%, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В отчетном периоде зарегистрировано 924 преступления с использованием пластиковых карт (- 35% по сравнению с первым полугодием 2024 года), посредством интернета совершено 7 тыс. 285 преступлений (рост на 5,2%), использование мобильных устройств отмечено в 4 тыс. 288 эпизодах (сокращение на 5,1%).

«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 12,6% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 14,1% мошенничеств и 3,3% краж», — говорится в сообщении.
