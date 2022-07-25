В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Свердловской области в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 8 тыс. 007 ...25.07.2022 В Свердловской области в I полугодии зарегистрировано более 4,3 тыс. преступлений с использованием интернета
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. За I полугодие 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 4 тыс. 358 ...16.05.2022 В Свердловской области 21,9% преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. В Свердловской области 21,9% преступлений, произошедших за январь-апрель 2022 года, ...22.02.2022 В Свердловской области в 2021 году совершено почти 9 тыс. преступлений с использованием интернета
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В 2021 году на территории Свердловской области зарегистрировано 54 тыс. 484 ...07.07.2020 Число совершенных с применением IT-технологий преступлений на Среднем Урале за год выросло на 85%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. За шесть месяцев 2020 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 29 ...