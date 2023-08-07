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Доля совершенных с помощью цифровых технологий преступлений на Среднем Урале в 2023 году составила 29,6%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Доля преступлений, совершенных в Свердловской области с применением информационно-телекоммуникационных технологий в 2023 году, составила 29,6% от всех зарегистрированных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 29,6% зарегистрированных преступлений, рост в сравнении с итогами прошлого года составил 24,8% (с 11 тыс. 794 до 14 тыс. 722)», — говорится в сообщении. 16,7% подобных преступлений были совершены против пенсионеров, 1,8% — в отношении несовершеннолетних.

26,5% эпизодов преступлений, связанных с оборотом наркотиков, были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. У мошенничеств и краж эти показатели равняются 46,8% и 14,3% соответственно.

2 тыс. 866 преступлений было совершено с помощью банковских карт, 11 тыс. 907 — в интернете (+29,4% за год), с помощью смартфонов — 8 тыс. 208 (+43%).
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