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В I квартале 2024 года в Свердловской области было совершено более 3 тыс. интернет-преступлений

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В I квартале 2024 года на территории Свердловской области было совершено 3 тыс. 101 преступление с использованием сети Интернет и 2 тыс. 113 преступлений с использованием средств мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 30,8% зарегистрированных преступлений, рост в сравнении с итогами прошлого года составил 11,1% (с 3 тыс. 338 до 3 тыс. 708). С использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 736 преступлений (+ 6,7% в сравнении с 2023 годом), сети Интернет — 3 тыс. 101 (+ 15,2% в сравнении с 2023 годом), средств мобильной связи — 2 тыс. 113 (+ 14,5% в сравнении с 2023 годом)», — говорится в сообщении пресс-службы.

8,6% вышеуказанных преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков, 12,5% — с мошенничествами и 4,5% — с кражами. 13,8% таких преступлений были совершены в отношении пенсионеров, 1% — против несовершеннолетних.
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