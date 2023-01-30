В Свердловской области число преступлений с применением информационных технологий за год выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В Свердловской области за год количество преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 18,3%. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Всего с применением информационных технологий было совершено 17 тыс. 419 преступлений (против 14 тыс. 722 в предыдущем году). Из них с использованием расчетных (пластиковых) карт — 2 тыс. 712 (-5,4% по сравнению с 2023 гом), сети Интернет — 15 тыс. 464 (+29,9%), средств мобильной связи — 10 тыс. 390 (+26,6%).



В структуре преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий связаны с незаконным оборотом наркотиков — 32,9%, с мошенничествами — 43,2%, с кражами — 11,3%. Из числа всех подобных преступлений 15,2% деяний совершены в отношении пенсионеров по старости, 1% — несовершеннолетних.