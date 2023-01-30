В Свердловской области число преступлений с применением информационных технологий за год выросло на 18%

В Свердловской области за 2022 год 22,6% зарегистрированных преступлений совершены с применением ...25.07.2022 В Свердловской области в I полугодии зарегистрировано более 4,3 тыс. преступлений с использованием интернета
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. За I полугодие 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 4 тыс. 358 ...16.05.2022 В Свердловской области 21,9% преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. В Свердловской области 21,9% преступлений, произошедших за январь-апрель 2022 года, ...13.04.2021 Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%
Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным ...13.04.2021 Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% ...