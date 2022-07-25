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В Свердловской области за 2022 год 22,6% преступлений совершены с применением IT-технологий

В Свердловской области за 2022 год 22,6% зарегистрированных преступлений совершены с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 1,6% меньше, чем в предшествующем году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С применением расчетных (пластиковых) карт произошло 2 тыс. 820 преступлений, интернета — 9 тыс. 199, средств мобильной связи — 5 тыс. 743. Также информационно-телекоммуникационные технологии применялись в 69% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 73,6% мошенничеств и 10,8% краж.

Преступления с использованием IT-технологий в 11,8% случаев совершались в отношении пенсионеров, в 1,9% — в отношении несовершеннолетних.

Добавим, что всего в 2022 году в Свердловской области зарегистрировано 51 тыс. 822 преступления, что на 4,9% меньше, чем годом ранее.

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