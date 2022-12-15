Свердловские судебные приставы рассмотрели почти 23 тыс. обращений о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В структурное подразделение ГУФССП России по Свердловской области поступило порядка 23 тыс. заявлений о сохранении заработной платы и иных доходов должника в размере прожиточного минимума. По результатам было вынесено 16 тыс. постановлений, которые были направлены в банки и работодателям, производящим данные выплаты и удержания. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель руководителя ведомства Ульяна Андрющенко.
С 2022 года вступил в силу закон о сохранении заработной платы в размере федерального или регионального прожиточного минимума, напомнила она. Кроме того, Ульяна Андрющенко отметила, что, для того чтобы не лишиться доходов, не превышающих размер для поддержания базового уровня жизни, можно обратиться в лично в отделение судебных приставов, отправить заявление почтой, а также направить обращение с помощью «Госуслуг».
«Правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума не могут воспользоваться граждане, имеющие задолженности по алиментам. Также не могут воспользоваться этим правом о возмещении вреда, причиненного здоровью, и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением», — отметила Ульяна Андрющенко.
Напомним, что с 1 января 2023 года в России прожиточный минимум установлен на уровне 14 тыс. 375 руб., в Свердловской области — в размере 14 тыс. 088 руб. Для трудоспособного населения он составляет 15 тыс. 356 руб., для пенсионеров — 12 тыс. 116 руб., для детей — 14 тыс. 623 руб. Отмечается, что после штрафных санкций по исполнительным документам у должника на счетах должна остаться сумма в размере прожиточного минимума.
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