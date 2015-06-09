Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей

Министерство экономики Свердловской области внесло в региональное правительство проект постановления об увеличении прожиточного минимума в регионе на 2023 год.
Согласно документу, величина прожиточного минимума на Среднем Урале на 2023 год в расчете на душу населения составит 14 тыс. 088 руб. в месяц. Для трудоспособного населения — 15 тыс. 356 руб., для пенсионеров — 12 тыс. 116 руб., для детей — 14 тыс. 623 руб.
Отметим, что предыдущая индексация прожиточного минимума в регионе произошла этим летом. Тогда он был увеличен для трудоспособного населения до 14 тыс. 717 руб., для пенсионеров — до 11 тыс. 612 руб., для детей — до 14 тыс. 156 руб.
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