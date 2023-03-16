Заксобрание Свердловской области утвердило пятилетние налоговые льготы для построенных инвесторами школ

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали законодательную инициативу губернатора Евгения Куйвашева о предоставлении налоговых льгот для компаний, строящих образовательные учреждения. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Нововведение подразумевает освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении зданий школ, построенных инвесторами и введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года. Действовать льгота должна в течение пяти лет.



Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо вложить минимум 200 млн руб. в строительство или реконструкцию школы от 100 мест. Для детских садов — минимум 100 млн руб. инвестиций и более 50 мест в учреждении. Также всем сотрудникам образовательных учреждений должны быть гарантированы зарплаты на уровне не ниже среднего по региону.



Предполагается, что такой механизм стимулирования позволит построить в Свердловской области образовательную инфраструктуру на 1,5 млрд руб.



Добавим, что сейчас в регионе на принципах государственно-частного партнерства строятся два детских сада и две школы. В марте были подписаны концессионные соглашения о строительстве еще двух школ.