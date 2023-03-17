Стройки без налогов

В Свердловской области утвердили ряд налоговых льгот для промышленников, предпринимателей и инвесторов. Одна часть касается строительства образовательных учреждений за счет частных партнеров, вторая — развития промышленности региона. Эти инициативы были предложены губернатором Евгением Куйвашевым и одобрены Законодательным собранием.



Льгота для строителей подразумевает освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении зданий школ и детских садов, построенных инвесторами. Она будет действовать пять лет и относится к объектам, введенным в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года.



Чтобы претендовать на эту меру поддержки, нужно будет вложить минимум 200 млн руб. в строительство или реконструкцию школы от 100 мест. Для детских садов — минимум 100 млн руб. инвестиций и более 50 мест в учреждении. Также всем сотрудникам образовательных организаций должны быть гарантированы зарплаты на уровне не ниже среднего по региону.



Ранее Е. Куйвашев обращал внимание застройщиков, что при высоких темпах ввода жилья требуется создавать социальную инфраструктуру. Строителей призывали изучить потребность территорий в образовательных учреждениях и возводить новые объекты. Также им регулярно предлагают рассмотреть возможность применения механизмов государственно-частного партнерства и другие нестандартные подходы.



Предполагается, что школы и детские сады за счет частных инвесторов будут возводиться там, где они наиболее востребованы, — в местах массовой жилой застройки. Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях способствует достижению целей нацпроектов «Демография» и «Образование». Предполагается, что такой механизм стимулирования позволит построить в Свердловской области образовательную инфраструктуру на 1,5 млрд руб.



Добавим, что сейчас в регионе по принципам государственно-частного партнерства строятся два детских сада и две школы. В марте были подписаны концессионные соглашения о строительстве еще двух школ.



Другая одобренная депутатами законодательная инициатива — налоговые льготы для промышленников. Теперь они смогут заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне региона. Это дает возможность установить налог на прибыль в 13,5% и обнулить налог на имущество для компаний, которые вложат в современное импортозамещающее производство более 300 млн руб.



«Напомню, что пониженная ставка 13,5% по налогу на прибыль была введена в нашем регионе с 2017 года, как для участников СПИК, заключенных на федеральном уровне, так и для СПИК, заключенных от имени Свердловской области. В 2019 году федерация временно ограничивала возможность по заключению и льготированию региональных СПИК. Сейчас такие ограничения сняты и восстановлены полномочия регионов по предоставлению пониженной налоговой ставки», — объяснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.



Ограничение было отменено 1 января 2023 года, поэтому Е. Куйвашев поручил вернуть эту стимулирующую меру. Предполагается, что это подвигнет бизнес к заключению СПИК со Свердловской областью. А за этим последует рост промышленного потенциала региона и внедрение импортозамещающих технологий.



Сейчас региональное министерство промышленности и науки ведет переговоры с предприятиями машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые заинтересованы в подписании таких договоров.