«Россети Урал» — «Екатеринбург» смонтируют 6 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В 2023 году компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» установит в городе 6 тыс. интеллектуальных приборов учета. Они появятся на участках сети от поселка Горный Щит до села Курганово, в районе станции Сысерть, в поселках Шабровский и Исток, переулке Вязовый, улице Климовской. Работа пройдет в рамках инвестиционной программы, на нее будет выделен 241 млн руб., сообщает пресс-служба организации.
Уточним, что за 2022 год энергетики смонтировали в Екатеринбурге около 2 тыс. современных приборов учета. Потребителям гарантируется бесплатная установка. Расходы на содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт также берет на себя сетевая организация. Счетчики ставят на опоре воздушной линии 0,4 кВ, за счет чего становится невозможным любое вмешательство в их работу.
«Особенность «умных» счетчиков состоит в том, что показания абонентов автоматически передаются в электросетевую компанию. Это исключает любые неточности в начислениях за электроэнергию, связанные с человеческим фактором. Существенное преимущество новых интеллектуальных приборов учета также в том, что они позволяют энергетикам удаленно отслеживать параметры энергопотребления, токовой нагрузки, напряжения в сети и, соответственно, оперативно реагировать на все изменения. «Умный» прибор учета функционирует как самостоятельный элемент энергосистемы, фиксирует перегрузки в сети и автоматически может выполнить отключение потребителя, если превышена величина максимально разрешенной потребляемой мощности», — рассказал замдиректора по развитию и реализации услуг компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Эмдин.
Следить за своим энергопотреблением клиент может после регистрации на сайте www.eesk.ru в своем личном кабинете. Все вопросы, касающиеся применения интеллектуальных приборов учета, можно задать по телефону горячей линии 8-800-2200-220.
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