Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили надежность электроснабжения коттеджного поселка «Усадьба-Юг»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили комплекс работ по улучшению показателей качества и надежности электроснабжения коттеджного поселка «Усадьба-Юг», где проживают около трехсот семей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Поселок «Усадьба-Юг» активно застраивается в течение двух лет. За это время нагрузка на электрические сети, питающие данный населенный пункт, выросла в несколько раз. В зимнее время года из-за превышения допустимой потребляемой мощности в поселке неоднократно регистрировались отключения электричества.



«Подобные случаи встречаются на тех территориях частной жилой застройки, где отсутствует газоснабжение. Зачастую в этих районах фактическое потребление электроэнергии, особенно в зимний период, в разы превышает величину, указанную при подаче заявки на технологическое присоединение и учтенную в проекте. Поэтому, чтобы не было аварий, крайне важно вовремя отправлять запрос в сетевую компанию на увеличение потребляемой мощности», — сообщил главный инженер компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Мальцев.



Чтобы наладить бесперебойное электроснабжение поселка, энергетики построили новую трансформаторную подстанцию, дополнительно установили 19 опор, смонтировали линию электропередачи 10 кВт протяженностью 800 метров. В итоге часть нагрузки переведена на новую подстанцию, что, по словам специалистов, поможет существенно снизить перегрузки на сети.



Кроме того, в 2023-2024 годах для учета и контроля объемов потребляемой электроэнергии в поселке «Усадьба-Юг» запланирована установка интеллектуальных счетчиков. Это позволит абонентам автоматически передавать и контролировать свои показания по энергопотреблению. А энергетикам это поможет в онлайн-режиме отслеживать параметры токовой нагрузки, напряжения в сети и в случае необходимости оперативно реагировать на все изменения.